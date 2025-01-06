В Пенсионном фонде появилась новая услуга: как пользоваться

Украинские пенсионеры, а также государственные органы и учреждения смогут проще проверить пенсионные удостоверения на действительность. Для этого необходимо воспользоваться новым сервисом от Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В фонде сообщили, что ранее для проверки документа в ПФУ направлялся соответствующий запрос, поэтому такая процедура занимала определенное время. Теперь это можно сделать в несколько кликов с помощью услуги "Поиск пенсионного удостоверения".

"Для подтверждения, что человек является пенсионером, он предъявляет в разных учреждениях и государственных органах свое пенсионное удостоверение. Иногда возникают обстоятельства, при которых организация или ведомство должно проверить действительность пенсионного удостоверения личности ( например, при пересечении человеком границы )", – отметили в ПФУ.

Таким образом, должностное лицо сможет по номеру пенсионного удостоверения быстро проверить его статус (действующее оно или нет) и дату его выдачи. Как воспользоваться сервисом?

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и выбрать опцию "Поиск пенсионного удостоверения". В новом окне заполнить два поля: выбрать из выпадающего списка тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и ввести его номер, используя подсказку диалогового окна. После заполнения поисковой формы данные пенсионного удостоверения появятся на экране.

Как уже сообщал OBOZ.UA, пенсионеры-переселенцы должны соблюдать несколько важных условий, чтобы сохранить доступ к своим пенсионным средствам. Правительство Украины разрешило изымать с их счетов средства, которые не использовались более года, или если пенсионер не прошел идентификацию в течение шести месяцев. Для возобновления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд или Сбербанк и пройти проверку. Изменения касаются только тех пенсионеров, которые имеют статус ВПЛ и открыли пенсионные счета в Сбербанке до 24 февраля 2022 года.

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