Деньги с карточек части пенсионеров могут забрать: кого заденет и как возобновить выплаты

В Украине правительство разрешило изымать средства со счетов пенсионеров-переселенцев, если они не использовались больше года или если пенсионер не прошел идентификацию в течение шести месяцев. Для возобновления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд или Сбербанк и пройти проверку.

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Об этом говорится в статье 41 государственного бюджета на 2025 год. Согласно ей и новым правительственным постановлениям, пенсионеры-переселенцы должны соблюдать несколько важных условий, чтобы сохранить доступ к своим пенсионным средствам.

Когда могут удалить средства со счета пенсионера

Изменения касаются исключительно тех пенсионеров, которые имеют статус ВПЛ и открыли пенсионные счета в Сбербанке до 24 февраля 2022 года. Правительство предусмотрело два ключевых случая, когда деньги могут быть переведены обратно в ПФУ:

отсутствие активности на счете в течение 12 месяцев: если в течение года пенсионер не совершал никаких операций со счетом (снятие наличных, безналичных расчетов или переводов), банк автоматически возвращает средства в Пенсионный фонд;

если в течение года пенсионер не совершал никаких операций со счетом (снятие наличных, безналичных расчетов или переводов), банк автоматически возвращает средства в Пенсионный фонд; непрохождение физической идентификации в течение шести месяцев: пенсионеры, не прошедшие физическую идентификацию в Сбербанке в течение полугода, также рискуют потерять доступ к своим пенсионным средствам.

При этом правительство уточняет, что изъятие средств со счетов не будет производиться, если на счет наложен арест или другие юридические ограничения. Чтобы избежать потери пенсионных выплат, пенсионерам из числа ВПЛ рекомендуется:

регулярно совершать операции со счетом: это могут быть как снятие наличных, так и расчеты картой или переводы;

это могут быть как снятие наличных, так и расчеты картой или переводы; проходить физическую идентификацию: идентификацию можно пройти в любом отделении Сбербанка, воспользовавшись банкоматом с функцией видеоидентификации или посетив банк лично.

Возобновление выплат после изъятия средств

Если средства все же были изъяты со счета, пенсионер имеет право обратиться в Пенсионный фонд Украины или Сбербанк с просьбой об их возврате. Для этого необходимо:

пройти физическую идентификацию;

подать соответствующее заявление в ПФУ или Сбербанк.

После выполнения этих действий выплаты пенсии будут возобновлены с месяца, в котором они были прекращены. Государство гарантирует, что все накопленные средства будут возвращены в полном объеме.

Перспективы повышения пенсий в 2025 году

Кроме изменений в правилах использования счетов в 2025 году ожидается индексация пенсий. По прогнозам, пенсии могут быть повышены на 10–17%. Индексация коснется только основной суммы пенсии без учета дополнительных надбавок.

В то же время минимальная пенсия останется на уровне 2024 года – 2361 гривна. Минимальная доплата после индексации составит 100 гривен, а максимальная – 1500 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025-м ограничили максимальный размер пенсий. Такая норма предусмотрена в государственном бюджете и касается пенсий, в 4 или более раза превышающих среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

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