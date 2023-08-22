В Одессе продают футбольное поле за 7,9 млн грн: объявление

В Одессе появилось объявление о продаже футбольного поля. Объект стоит $210 000 (7 906 500 грн).

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"В продаже участок правильной квадратной формы, дворовой, на пересечении улиц Королева и Уильямса. Заезд легковых через арку с Королева, заезд грузовых через Уильямса. Объект находится через дорогу от "Таврии", – говорится в объявлении на портале Dom.ria.

Владелец пишет о полном пакете документов коммерческого толка (госакт, кадастровый). "Идеальный вариант под автостоянку, фитнес, продуктовый магазин", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в Шевченковском районе, сдают в аренду однокомнатную квартиру площадью всего 15 квадратов. При этом за аренду крохотной квартиры владельцы хотят получать 15 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Квартира сдается в аренду в Шевченковском районе, по ул. Малой Житомирской. Это центр столицы. При этом площадь жилья не позволяет комфортно разместиться в нем даже одному человеку.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Киеве существенно выросли цены на аренду квартир. Так, за последний месяц стоимость аренды жилья увеличилась почти на 1300 грн – со средних 12 756 грн до 14 000 грн. За полгода цены выросли еще больше – почти на 2000 грн.

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