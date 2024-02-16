В области энергетики должна улучшаться ликвидность, чтобы строились новые электростанции, – Евтушенко

В области электроэнергетики государство должно обеспечить комплекс мер для того, чтобы ликвидность улучшалась не только за счет привлечения внешних кредитов, поскольку это напрямую влияет на настроения инвесторов на строительство новых электростанций в Украине.

Об этом заявил Сергей Евтушенко, управляющий партнер UDP Renewables, напомнивший, что проблема долгов в энергетике заключается в нерыночном тарифообразовании и неоправданных спецобязанностях для госкомпаний, что нужно приводить в соответствие с реальной экономической ситуацией.

"Ликвидность в системе недостаточна. То, что приходится брать кредиты, чтобы погашать долги, является подтверждением нашей позиции. Мы не можем брать кредиты для погашения долгов. Надо привести в соответствие с реальной экономической ситуацией вообще всю систему", – сказал Евтушенко.

По его мнению, государство должно изменять механизм ПСО и оставлять льготные тарифы на электроэнергию только для уязвимых потребителей, тогда как все остальные должны платить полный счет за электроэнергию.

Также он отметил, что рыночная ситуация в области возобновляемой энергетики в мире меняется так, что технологии дешевеют и они становятся гораздо конкурентнее по сравнению с традиционной генерацией – угольной, атомной.

Как сообщалось, задолженность "Энергоатома" по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения составляет 17 млрд грн, долг "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из альтернативных источников около 30 млрд грн.

Эксперты считают, что правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.