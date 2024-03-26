В МВФ выступают за дальнейшее смягчение валютных ограничений в рамках Стратегии НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) призывает к дальнейшему смягчению действующих в Украине валютных ограничений.

Об этом говорится в отчете МВФ.

"Нужно продолжать смягчение валютного контроля на поэтапной основе в соответствии с дорожной картой валютной либерализации в рамках Стратегии НБУ по внешней защите стабильности", – говорится в нем.

В МВФ отметили, что НБУ должен продолжить использовать эту стратегию в качестве основы для следующего этапа корректировки валютного контроля. Также в дальнейшем планируется внесение Нацбанком изменений в законодательство относительно восстановления дискреционного права НБУ утверждать или отклонять исключения относительно трансграничных валютных операций.

Ожидается, что это должно усилить применение последовательного подхода к валютной либерализации, как это предусмотрено Стратегией.

Также МВФ планирует тщательно скорректировать валютный контроль, чтобы поддержать экономическое восстановление.

"Наша валютная стратегия и дальше будет руководить нашими решениями относительно постепенного ослабления валютных ограничений, если позволят условия", – подчеркнули в МВФ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) изучает возможность разрешения репатриации новых дивидендов и ослабления запрета на обслуживание внешних долгов.