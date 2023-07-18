В ликвидированном IBOX BANK опровергли сообщение о подозрении топ-менеджерам

В IBOX BANK, решение о ликвидации которого было принято НБУ в марте, опровергли информацию, которая сегодня появилась в средствах массовой информации, о том, что трем топ-менеджерам банка было объявлено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, и незаконной организации азартных игр.

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Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение, распространенное коммуникационной службой финучреждения.

"Сегодня ряд СМИ распространил информацию о том, что трем высокопоставленным чиновникам банка было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, и незаконной организации азартных игр.

В связи с этим АО "АЙБОКС БАНК" сообщает, что никакие подозрения высокопоставленным чиновникам банка не вручались. Информация об этом, распространенная в СМИ со ссылкой на анонимные источники, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В официальной позиции банка отмечается, что после объявления Нацбанком Украины решения об отзыве банковской лицензии у акционерного общества "Айбокс Банк" и его ликвидации, банк "выполнил все финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами-клиентами банка".

В банке также заявили, что распространенная информация имеет целью совершение давления с целью завладения средствами уставного фонда.

"На счетах АО "АЙБОКС БАНК" остались средства уставного фонда. АО "АЙБОКС БАНК" рассматривает информационные сообщения, не соответствующие действительности, как попытку манипуляций и совершение давления со стороны правоохранителей на выполнение заказа с целью завладения этими средствами.

Сейчас юристы банка изучают возможность обращения в суд с целью защиты деловой репутации топ-менеджеров финучреждения и от противоправных посягательств на средства уставного фонда.

Кроме того, АО "АЙБОКС БАНК" обратился в посольство Соединенных Штатов Америки в Украине с просьбой обратить внимание на неправомерное давление на финансовое учреждение, которое в полной мере выполнило все взятые на себя финансовые обязательства и проходит процедуру ликвидации в соответствии с законом", - говорится в сообщении.