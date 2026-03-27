В 'Интерпайп' Пинчука рассказали, как адаптируют рабочие места для ветеранов с инвалидностью

Для ветеранов, которые возвращаются после ранений, работа часто становится точкой опоры – или же очередным испытанием, если работодатель не готов адаптироваться. В промышленности реинтегрировать ветерана с инвалидностью непросто: из-за условий труда существует много объективных требований к состоянию здоровья, а рабочее место не всегда можно адаптировать. Однако такой опыт в Украине уже есть. Как преодолевают эту проблему в компании Интерпайп Виктора Пинчука, рассказывает Украинская правда.

До большой войны Константин Кравченко работал инженером по ремонту электрооборудования на ломозаготовительном производстве. Обслуживал электрогидравлические пресс-ножницы – большие машины, которые режут металлолом и готовят его для дальнейшей переплавки. Работа на ногах и довольно сложная физически. Летом 2022 года ушел добровольцем на фронт. Служил на Харьковщине, потом возле Купянска, Боровой, впоследствии – под Бахмутом, в районе Клещеевки и Андреевки.

Во время боевого задания получил ожоги и осколочные ранения ноги. Врачи долго пытались сохранить конечность, но не удалось. Уже в госпитале понимал, что на довоенную работу вернуться не сможет. Однако на заводе сделали определенные кадровые перестановки и предложили ветерану инженерную должность по ремонту высоковольтного оборудования. Он отмечает, что это больше кабинетная работа, которая предусматривает координацию подрядчиков, проверку и заполнение технической документации.

"Сегодня я снова хожу на работу – и это для меня очень важно. После нескольких месяцев дома я понял, что без дела можно просто сойти с ума. Работа дает ощущение нормальной жизни: общение, ответственность, зарплату, движение вперед", - рассказывает Константин.

История мужчины – один из случаев. В компании таких несколько десятков.

"При реинтеграции ветерана с инвалидностью в промышленной компании часто не стоит вопрос адаптации довоенного рабочего места, ведь работа в основных производственных процессах предусматривает и физическую нагрузку, и посменную работу, и наличие большого количества возможных триггеров в цехах. Поэтому каждому такому защитнику мы либо подбираем новое рабочее место внутри компании, предлагая обучение и поддержку, либо обсуждаем приемлемый рабочий график, длину смены и обновление функционала должности. Этот процесс – всегда диалог с ветераном. Мы стараемся вместе найти решение, которое учтет и опыт ветерана, гражданский и военный, и его физические возможности, и амбиции, и потребности производства. Ведь полноценная реинтеграция без профессиональной реализации невозможна. Также очень большое внимание уделяем физической и эмоциональной реабилитации, в зависимости от конкретного случая это могут быть параллельные или последовательные процессы", – поделилась Людмила Новак, директор по коммуникациям "Интерпайп" и куратор корпоративной патронатной службы.