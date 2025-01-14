В интернет-магазине АТБ появилась бесплатная доставка продуктов: как пользоваться

Уже более трех десятилетий подряд "АТБ" является главным поставщиком гарантированно свежих продуктов до миллионов украинских домов. Компания стала не только безусловным лидером отечественного ритейла, но и поистине народным брендом.

В ответ на вызванное полномасштабным вторжением врага значительное снижение доходов граждан в АТБ ввели систему скидок, беспрецедентно расширили возможности покупателей экономить средства. Кроме того, компания системно реализует инициативы, благодаря которым процесс покупок становится максимально безопасным и удобным.

Одним из первых таких проектов 2025 года является бесплатная адресная доставка продуктов из интернет-магазина "АТБ".

Стартовала акция 13 января и продлится до 2 февраля текущего года. В течение указанного периода есть возможность, не отвлекаясь от собственных дел, заказать качественные продукты по выгодным ценам в интернет-магазине "АТБ" с бесплатной доставкой на дом.

Условия акции очень простые, понятные и, что традиционно для "АТБ", честны. Нужно выбрать продукты или товары первой необходимости на общую сумму от 1500 грн и оплатить свой заказ кобрендовой картой "АТБ".

Бесплатная доставка действует на каждый такой заказ. Ассортимент онлайн-магазина сегодня полностью соответствует тому, что мы можем найти на полках более тысячи традиционных супермаркетов, а это более 3,5 тысяч. наименований.

Напомним, что платежные карты "АТБ" в пластиковом или цифровом формате сейчас выпускают шесть банков-партнеров - "Райффайзен Банк", Monobank, "А-Банк", Ощадбанк и "ЭкоБанк" (Укргазбанк) и Sense Bank. Интересно, что этот уникальный банковский продукт, помимо обычных преимуществ карты Visa Gold, дает право получить дополнительную скидку 5% примерно на 700 товаров в магазинах сети.

Полную информацию об акции "Бесплатная доставка" можно найти по этой ссылке.

*Под бесплатной доставкой подразумевается доставка за 1 гривну.