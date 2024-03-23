В Германии военнообязанных украинцев могут лишить выплат: что известно

На территории Германии на январь 2024 года находились до 252 тысяч граждан Украины призывного возраста. Выплаты от немецкого правительства при этом получают более 125 беженцев из Украины.

И в Бундестаге начали раздаваться призывы о лишении выплат украинских мужчин, которые находятся в Германии как беженцы, поскольку эти выплаты помогают им уклоняться от выполнения долга по защите своей страны. С такой инициативой выступил депутат германского парламента от оппозиционной партии Христианский демократический союз Флориан Хан, пишет Berliner Zeitung.

Данные о количестве украинских мужчин призывного возраста, ныне находящихся в Германии, разнятся. Так, Центральный реестр иностранцев на январь 2024 констатирует въезд в страну 252 692 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Министерство внутренних дел ФРГ по состоянию на январь фиксировало пребывание в Германии 209 842 мужчин из Украины.

Welt приводит данные, согласно которым на конец февраля в Германии находились 159 512 военнообязанных мужчин из Украины в возрасте от 27 до 60 лет.

В то же время, пишет Berliner Zeitung, помощь от немецкого правительства получают более 125 тысяч беженцев из Украины. И не все депутаты Бундестага считают это правильным.

Так, Флориан Хан придерживается мнения, что выплаты немецкого правительства беженцам-мужчинам, являющимся гражданами Украины, являются для них дополнительным стимулом избегать выполнения обязанностей по защите своей страны от российского вторжения, "опосредованно противодействуют украинским оборонным усилиям и не соответствуют немецкому пониманию призыва и обороны своей страны".

"Сигнальный эффект для воюющих украинцев будет плохим, когда мы говорим о воинственности, с одной стороны, но, с другой стороны, косвенно вредит воле защиты", — убежден Хан, аргументируя свою позицию относительно необходимости приостановки выплат украинцам в Германии.

Однако позицию Хана и его единомышленников разделяют не все депутаты Бундестага. Некоторые из них выступает против лишения денежной помощи мужчин призывного возраста из Украины. В частности депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александер Мюллер заявил, что все беженцы, имеющие право на проживание в Германии, должны получать одинаковые льготы, независимо от их происхождения или пола.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия готовит суровые условия для украинских беженцев. Нововведения коснутся тех, кто хочет остаться в стране после марта 2025 года. Они должны выполнить ряд условий, в частности оформить вид на жительство по специальной системе, которую готовят чешские власти. Чтобы его оформить, человек должен найти работу и не получать от чешского правительства никаких выплат.