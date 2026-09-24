В ЕС решили выделить Украине "необычную" помощь: сколько денег мы получим

Совет Европейского Союза (ЕС) одобрил выделение Украине нового транша в размере 3 млрд евро в рамках механизма макрофинансовой помощи Ukraine Facility, средства должны поступить в ближайшее время. 800 млн евро из этой суммы впервые будут выделены в рамках программы Ukraine Support Loan, то есть эти средства будут предоставлены в виде кредита.

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Об этом сообщили в Совете ЕС 24 сентября. Отмечается, что средства поступят после того, как в ЕС признали прогресс, достигнутый Украиной в выполнении взятых на себя обязательств.

"Утвержденный сегодня платеж отражает успешное выполнение Украиной десяти целевых шагов. На сегодняшний день Украина выполнила 84 из 95 целевых шагов, предусмотренных Планом, что составляет примерно 88 % от намеченных на тот момент шагов", – говорится в сообщении.

В ЕС отмечают, что финансирование позволит укрепить макрофинансовую стабильность, а также будет способствовать восстановлению и модернизации Украины. Выделенные средства пойдут на обеспечение функционирования государственного аппарата страны и запланированные реформы.

Кроме того, Совет ЕС внес изменения в Ukraine Facility, включив в него добровольный финансовый взнос Норвегии в размере 1 млрд норвежских крон (примерно 92 млн евро) в виде безвозвратной поддержки.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility – это специальный финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины в период с 2024 по 2027 год .

. Общий объем финансовой помощи по программе составляет до 50 млрд евро .

. С 2024 года в государственный бюджет Украины уже поступило более 26,7 млрд евро по этой программе; в 2025 году – более 10,6 млрд евро.

Финансирование структурировано по трем основным направлениям: прямая поддержка бюджета, инвестиционный фонд и техническая/административная поддержка.

Основным документом для получения средств является "План Украины" (Ukraine Plan) , в котором подробно изложен перечень необходимых реформ и показателей.

, в котором подробно изложен перечень необходимых реформ и показателей. Поддержка предоставляется при условии выполнения согласованных реформ, а также соблюдения принципов демократии и верховенства права.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 16 сентября народные депутаты с третьей попытки смогли принять в первом чтении законопроект о налоге на посылки, доставляемые из-за рубежа. Это является требованием Международного валютного фонда и Европейского Союза для предоставления макрофинансовой помощи стране.

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