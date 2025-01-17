В ЕБА объяснили, почему поддержали возобновление уплаты НДС за посылки до 150 евро

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддерживает возврат к уплате налога на добавленную стоимость (НДС) на импортируемые товары (посылки из-за границы) стоимостью до 150 евро. В то же время там считают необходимым упростить порядок растаможивания.

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Об этом говорится в официальном письме ассоциации к председателю Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву. В ЕБА объяснили, что текущее регулирование оставляет много возможностей для уклонения от уплаты НДС для неблагополучных предпринимателей.

В частности, речь идет о разделе заказа на несколько посылок, изменении стоимости товаров, ввозе промышленных объемов товаров в сопровождаемом и не сопровождаемом багаже.

По мнению экспертов Ассоциации, текущий льготный режим налогообложения малых партий товаров искажает конкурентные условия на внутреннем рынке, создавая более благоприятные налоговые и таможенные условия для иностранных производителей и маркетплейсов.

Они также отмечают, что из-за этой налоговой льготы, по данным исследования Института социально-экономической трансформации, государственный бюджет недополучил по меньшей мере 11,8 млрд грн поступлений от НДС за 2024 год. Поступления от таможенных платежей с таких товаров могли бы составлять еще по меньшей мере половину этой суммы.

"К тому же Украина постепенно гармонизирует собственное налоговое и таможенное законодательство с нормами Европейского Союза. Напомним, в ЕС освобождение от НДС для посылок небольшой стоимости (до 22 евро) было отменено в 2021 году, а регулирование таможенных платежей находится в процессе совершенствования, с тенденцией к обязательному декларированию всех посылок независимо от их стоимости", – говорится в письме.

По данным компаний-членов Ассоциации, это привело к значительному увеличению поступлений НДС в странах ЕС, а также способствовало росту налоговых поступлений от резидентов, получивших преимущество в конкуренции с иностранными маркетплейсами.

Упрощение порядка растаможивания посылок

Эксперты Ассоциации говорят, что они понимают необходимость упрощения порядка растаможивания подлежащих или подлежащих налогообложению посылок во избежание задержек с доставкой любых посылок в Украину.

Отдельно они подчеркнули, что особенно важно обеспечить дальнейший беспрепятственный импорт товаров для Сил обороны Украины.

ЕБА в рабочем порядке приобщалась к разработке соответствующих законопроектов, поданных на регистрацию в Верховной Раде. Эксперты высказывали свои замечания к документам в части упрощения порядка растаможивания, обеспечения эффективного механизма контроля за злоупотреблением со стороны неблагополучных предпринимателей, установления четких сроков реализации положений законопроектов.

"Эксперты Ассоциации внимательно ознакомятся с текстом законопроектов после их опубликования и при необходимости будут приобщаться к их доработке, чтобы помочь избежать злоупотреблений, максимально упростить процесс заказа товаров из-за границы для граждан и сил обороны", – добавили в ЕБА.

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость посылок, которые украинцы получают от зарубежных торговых платформ, может резко возрасти, поскольку Верховная Рада может наложить на них дополнительный налог.

Соответствующие законопроекты в парламент подал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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