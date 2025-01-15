В Украине может появиться налог на посылки: законопроекты уже внесены в Раду

Стоимость посылок, получаемых украинцами от зарубежных торговых платформ, может резко возрасти, поскольку Верховная Рада может наложить на них дополнительный налог. Соответствующие законопроекты уже представлены в парламент.

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Их автор – глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он подчеркнул, что подал законопроекты и были разработаны по требованию и при участии крупнейших украинских бизнес-ассоциаций.

Текст законопроектов был подготовлен с помощью Американской торговой палаты в Украине (АСС), Европейской бизнес ассоциации (EBA), Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ), Украинского Совета Бизнеса (УРБ), Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) и Торгово-промышленной палаты. Украины (ТТП). Законопроектами предлагается определить, что:

граждане могут получать без обложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина с таких товаров будет справляться только в случае если их стоимость больше 150 евро.

По словам Гетманцева, данные законопроекты предлагают облегчить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне. Для этого нужно:

аналогией с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара.

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, существующей в странах ЕС. При этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

В то же время, дополнительные таможенные платежи не будут налагаться на покупателя, если НДС будет уплачен поставщиком товара или маркетплейсом. Это также будет способствовать ускорению таможенных процедур. Впрочем, на сайте Совета текстов документов пока нет.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что, по словам нардепа Ярослава Железняка, введение налога на посылки до 150 евро может повлечь за собой коллапс работы как таможни, так и почтовых операторов. Что приведет к тому, что время доставки этих посылок значительно увеличится.

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