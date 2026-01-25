Видео дня
В ДТЭК показали, в каком состоянии находятся ТЭС после обстрелов. Видео
Компания ДТЭК показала кадры с теплоэлектростанции, которая была атакована россиянами.
Об этом свидетельствует репортаж Reuters.
В частности, на кадрах виден масштаб разрушений, а также влияние морозов на работу электростанции.
В видео показано, что несмотря на значительные разрушения и морозы энергетики продолжают работать над восстановлением.
"Очень много повреждений и неоднократно все повторяется. Мы только восстанавливаем и дальше все по новой", – рассказал энергетик ДТЭК Виталий.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения оккупанты атаковали ТЭС ДТЭК Рината Ахметова более 220 раз.