В ДТЭК показали, в каком состоянии находятся ТЭС после обстрелов. Видео

Компания ДТЭК показала кадры с теплоэлектростанции, которая была атакована россиянами.

Об этом свидетельствует репортаж Reuters.

В частности, на кадрах виден масштаб разрушений, а также влияние морозов на работу электростанции.

В видео показано, что несмотря на значительные разрушения и морозы энергетики продолжают работать над восстановлением.

"Очень много повреждений и неоднократно все повторяется. Мы только восстанавливаем и дальше все по новой", – рассказал энергетик ДТЭК Виталий.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения оккупанты атаковали ТЭС ДТЭК Рината Ахметова более 220 раз.