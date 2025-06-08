В Днепре из-за вражеских атак люди оказались без света и воды: подробности

В Днепре в жилмассивах, где 7 июня были вражеские попадания, более 5 тыс абонентов остались без света. Вместе с электротоком в части города прекратилось и водоснабжение.

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По состоянию на полночь 8 июня водоснабжение жителям Днепра было восстановлено, сообщил городской голова Борис Филатов. Он отметил, что "энергетики также работают, мы постоянно на связи".

По словам главы города, в обесточенные из-за атаки дома "свет понемногу возвращается", а "ситуация с поставками воды уже нормализована".

Так или иначе, но большинство из пяти тысяч обесточенных абонентов все еще без электричества, и городской голова посоветовал людям воспользоваться "Пунктами несокрушимости".

"Энергетики делают все возможное, чтобы ускорить процесс. Впрочем, пока идет восстановление, подзарядить телефоны и гаджеты можно в "Пунктах несокрушимости". Город развернул их в 126-м лицее и 112-й гимназии", – отметил городской голова.

На местах "прилетов" работают и будут работать городские комиссии для сбора заявлений о повреждении имущества.

По словам мэра, в целом из-за ночной атаки в Днепре повреждено более 10 жилых домов, в них выбило около 150 окон. Кроме того, повреждены две школы и два детских сада, там "разбило еще почти сотню стекол".

За сутки коммунальщики убрали с улиц 230 тонн стекла, поломанных веток и обломков. Продолжаем работать, в беде никого не оставим, пообещал Филатов.

Как сообщал OBOZ.UA, также в этот день удар оккупантов пришелся по громаде в Синельниковском районе Днепропетровской области. Там в результате удара российских управляемых авиабомб погиб мужчина, были повреждены частные дома и детский сад.

Отметим, что 7 июня оккупанты также сбросили КАБы на Харьков. Предварительно, в городе двое гражданских погибли, еще 18 получили ранения.

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