В апреле ДТЭК возобновил электроснабжение домов 302 тыс. семей, которые были без света после атак РФ
За прошлый месяц энергетики ДТЭК вернули свет 302 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщают в компании.
В течение последнего месяца оккупанты продолжали разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, в Донецкой области. Однако энергетики продолжают ежедневно работать над ликвидацией последствий атак и в течение апреля им удалось вернуть свет в дома 199 тыс. семей прифронтового региона.
В тот же период терпели повреждения и сети Днепропетровской области, особенно на юге региона, приближенном к зоне боевых действий. В месяц ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 68 тысяч семей Днепропетровщины.
В прошлом месяце также были атакованы энергетические объекты в Одесской области. Здесь в течение апреля удалось вернуть свет 34,5 тыс. семей.
Энергетики продолжают сотрудничать с военными и спасателями и приступают к восстановительным работам только после того, как получат от ВСУ и ГСЧС соответствующее разрешение.
Напомним, за первые три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.