Установленные на энергорынке прайс-кепы мешают коммерческому импорту электроэнергии, – Омельченко

Установленные на украинском рынке электроэнергии ценовые ограничения (прайс-кепы – Ред.) мешают свободному импорту электроэнергии для покрытия дефицита в энергосистеме.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он рассказал, что в результате разрушений после обстрелов Украине нужно искать пути для энергообеспечения своей экономики. Самый легкий способ – это увеличение импорта электроэнергии.

Омельченко пояснил, что в настоящее время мощность импорта электроэнергии в Украину составляет 1,7 ГВт, а потенциально их можно увеличить до 2,5-3 ГВт.

"Для этого, чтобы были эти пересечения, необходимо изменить или отменить так называемые прайс-кепы, поскольку прайс-кепы мешают коммерческому импорту", – пояснил эксперт.

Он также добавил, что также для поддержки энергосистемы можно достроить децентрализованную генерацию: ветровые и солнечные электростанции.

Также для поддержки энергосистемы следует работать и над восстановлением поврежденных энергетических объектов.

"Где-то по некоторым оценкам мы можем к осенне-зимнему периоду восстановить где-то до 50% поврежденных именно мощностей, которые были повреждены в последние полтора месяца", – подчеркнул Омельченко.

Ранее заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников заявлял, что отмена действующих в Украине прайс-кепов – одна из ключевых предпосылок для объединения украинского и европейского энергорынков.