Условие обязательного импорта 80% электроэнергии нереально для промышленности, – Кинах

Украинские предприятия потеряют конкурентоспособность из-за нормы об обязательном импорте 80% электроэнергии.

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Об этом написал президент УСПП Анатолий Кинах.

"Следует взвешенно подойти к определению удельного веса импорта в общем объеме потребления электроэнергии промышленными предприятиями для неприменения отключений. В настоящее время этот показатель установлен на уровне 80%. Эта цифра абсолютно нереальна, она не учитывает наши возможности как по объемам импорта, так и по финансовому состоянию промышленности", – отмечает эксперт.

Он также акцентирует внимание на том, что подорожание, которое будет вызвано таким решением для наших энергоемких отраслей, не подъемное.

"Они не выдержат таких цен и потеряют конкурентоспособность. По нашему мнению, эта цифра (объем обязательного импорта. – Ред.) должна составлять не более 50%.