Унификация тарифов на распределение электроэнергии негативно отразится на работе украинских предприятий, – Орлова

Решение об унификации тарифов на распределение электроэнергии может нанести ущерб украинским предприятиям, считает аналитика рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова.

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В этом контексте Орлова упоминает слова экс-главы НКРЭКУ Тарасюка, который назвал такую инициативу вредной и опасной для рынка. Однако эксперт считает, что регулятор не откажется от рассмотрения этого вопроса.

Но именно со стороны Министерства энергетики, откуда пришел на должность члена Комиссии Власенко, идея по тарифам и появилась. Поэтому можно все же ожидать как минимум начала регуляторной процедуры, несмотря на резко негативную реакцию от представителей промышленности и экспертного сообщества", – отмечает она.

Напомним, идея отказа от разделения на классы напряжения появилась у членов НКРЭКУ внутри июля. Тогдашний глава Нацкомиссии Тарасюк выступил против нее, однако после смены руководства и состава НКРЭКУ там решили вернуться к вопросу унификации тарифов на распределение электроэнергии.