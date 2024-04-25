'Укрзализныця' уже 8 месяцев не может решить процедурный вопрос, из-за чего потери понесут вся экономика, – Каленков

Уже 8 месяцев "Укрзалізниця" совместно с правительством не может решить процедурный вопрос. Поэтому она не продает металлолом, что, в свою очередь, негативно отражается и на УЗ, и на украинской экономике.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Были внесены изменения в постановление Кабмина, которое регулирует процесс продажи имущества "Укрзалізниці", и стало непонятно, кто должен принимать решения по такой продаже – правительство или УЗ. Вопрос, в принципе, редакторский. И очень грустно, что в наше время, когда металлургам для выживания нужен металлолом, экономике нужны деньги, и "Укрзалізниці" нужны средства, понадобилось 8 месяцев для решения такого вопроса", – отметил Каленков.

Он отметил: УЗ имела возможность продавать лом все это время. Но для этого нужно было решать указанные процедурные решения, чего не было сделано.

"Это очень очевидный пример того, насколько неэффективно сейчас принимаются решения государственными структурами. Потому что это все можно было при большом желании сделать в течение нескольких недель! Потери, которые понесла наша отрасль, уже в каком-то плане невосполнимы. Сейчас же стоит вопрос о том, чтобы и отрасль, и экономика Украины в общем-то не продолжали терять средства", – пояснил Каленков.

Он уточнил: на рынке фиксируется дефицит сырья, а цены на него растут, так что предприятия производят меньше продукции, чем могли бы. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы все процедурные вопросы были решены как можно скорее.

"Насколько я знаю, сейчас все замечания уже сняты. И мы все ожидаем, что на этой неделе, наконец, будут согласованы все процедуры, и мы можем идти дальше", – резюмировал Каленков.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать металлолом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

По оценкам участников рынка, на складах предприятий УЗ сейчас есть до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн, недополучаемых УЗ. Государственный бюджет же недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн грн.