"Укрзализныця" нуждается в PSO для пассажирских перевозок и в "железнодорожном Рамштайне", – Каленков

Дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" не решит её финансовые проблемы, а лишь ускорит отток грузов на автотранспорт и ухудшит положение промышленности. В то же время введение PSO для пассажирских перевозок, законопроект о котором уже внесен в Верховную Раду, является правильным шагом, который позволит снять часть нагрузки с грузового сегмента.

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Об этом заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков на заседании профильного подкомитета Верховной Рады по вопросам железнодорожного транспорта.

По его словам, введение PSO для пассажирских перевозок позволит сформировать механизм, по которому государство будет заказывать у "Укрзалізниці" междугородние, пригородные и международные пассажирские перевозки и компенсировать разницу между реальной стоимостью услуги и тарифом для пассажира.

"Этот подход правильный и соответствует европейской практике. Если государство решает, что стоимость билетов будет ниже себестоимости перевозки, разницу должно компенсировать государство через бюджет", – отметил он.

Вторым вопросом стало финансовое положение "Укрзалізниці" после повышения грузовых тарифов на 30% с августа. По словам Каленкова, грузопоток, как и ожидалось, сокращается, а дополнительно на него давит почти полное закрытие морского коридора. На этом фоне новое повышение тарифов – ошибочное решение.

"Это дорога в никуда. Если снова повышать тарифы, предприятия будут еще активнее переходить на автотранспорт", – заявил Каленков. И подчеркнул, что даже до последнего повышения украинские железнодорожные тарифы были выше, чем в Польше, Словакии и ряде других европейских стран.

По его словам, проблемы "Укрзалізниці" нужно решать не за счет новой нагрузки на грузоотправителей, а с помощью отдельных инструментов государственной транспортной и промышленной политики.

Среди возможных решений Каленков назвал привлечение целевого финансирования для "Укрзалізниці", восстановление "коридоров солидарности" для украинских грузов, а также создание так называемого "железнодорожного Рамштайна" – речь идет об отдельном координационном формате с международными партнерами, который позволил бы централизованно привлекать для УЗ локомотивы, запчасти и другую необходимую помощь от нескольких стран одновременно.

Каленков отметил, что эти предложения были озвучены на заседании и получили поддержку представителей Министерства инфраструктуры. По его словам, бизнес также призвал депутатов обратиться с соответствующими предложениями в Кабинет министров.

Ранее Всеукраинский аграрный совет и ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвали премьер-министра Сергея Корецкого отложить повышение тарифов "Укрзалізниці" на грузовые перевозки. В аграрном секторе заявляют, что решение правительства принимается в критический момент и может усугубить убытки производителей, сократить экспорт и ухудшить ситуацию в экономике.