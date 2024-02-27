'Укрзалізниця' не намерена повышать тариф на грузовые железнодорожные перевозки

"Укрзалізниця" не будет повышать тарифы на внутренние пассажирские и грузовые перевозки.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Лященко.

"В финансовом плане "Укрзалізниці" на этот год не заложено повышение тарифов на перевозку. Ни на пассажирские, ни на грузовые", – подчеркнул Лященко.

Он подчеркнул, что речь идет именно о внутренних перевозках. Что касается зарубежных, то здесь действует совместное с международными партнерами ценообразование, поэтому там что-либо обещать довольно трудно.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план на 2024 год, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Но эта инициатива не нашла поддержки у правительства: там заметили, что разблокировка портов и рост экономики обеспечит рост объемов железнодорожных грузовых перевозок. А, соответственно, доходы компании значительно возрастут и без повышения тарифов.

Так и произошло: уже в январе компания экспортировала 7,5 миллиона тонн грузов. Это на четверть больше ноября 2023 года, который уже был рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения.