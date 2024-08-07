'Укрзалізниця' теряет миллиарды из-за бесхозяйственности и сомнительных схем – СМИ

По результатам первого полугодия "Укрзалізниця" получила прибыль в 3,1 млрд грн, а ее доход от грузовых перевозок составил 43 млрд грн, продемонстрировав рост на 6,5 млрд грн. Но, как ни странно, компания продемонстрировала падение прибыли на 1,7 млрд грн. Поэтому руководство УЗ уже заговорило о необходимости повышения тарифа на грузовые перевозки.

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Об этом написали в Minprom.

В то же время, по мнению генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Владимира Гусака, опрошенного изданием, для решения "загадки", по которой Уз теряет средства, следует тщательно разбираться в хозяйственной деятельности "Укрзалізниці".

"Как свидетельствует многолетний опыт работы с "Укрзалізницею", у компании, к сожалению, операционная эффективность не является приоритетом. Это отразилось и на падении прибыли. Было бы неплохо, например, посмотреть, какие сейчас нормы расхода дизельного топлива в "Укрзалізниці". Ведь еще несколько лет назад удельная норма расхода дизельного топлива в Украине была вдвое больше, чем, скажем, в Казахстане", – говорит он.

При этом, согласно официальному отчету "Укрзалізниці", затраты компании в этом году меньше, чем в прошлом. В частности, закупочные цены на топливо в первом полугодии были ниже на 3%, а закупочная цена на газ упала на 35%. На капитальные инвестиции УЗ потратила всего 4,5 млрд грн, что на 2,1 млрд меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Но компания отчиталась о росте операционных расходов – на 2,6 млрд грн, до 4,6 млрд грн.