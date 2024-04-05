'Укрзалізниця' до сих пор не продает металлолом: Кабмин просят повлиять на компанию

Еще в сентябре прошлого года "Укрзалізниця" прекратила реализовывать металлолом из-за аукционов "Прозорро". До сих пор не возобновила продажи – хотя еще в феврале глава УЗ Евгений Лященко уверял, что его компания возобновит поставки металлолома на внутренний рынок в объеме 20 тыс. тонн ежемесячно уже со второй половины марта 2024 года.

На сегодняшний день, учитывая возможности АО "Укрзалізниця" по отгрузке металлолома, можно говорить об очень вероятном срыве годового плана реализации металлолома этой компанией. Поэтому ОП "Укрметаллургпром" обратился в Верховную Раду с просьбой разблокировать продажи металлолома АО "Укрзалізниця". Об этом говорится в письме в адрес заместителя председателя Комитета по экономической политике Дмитрия Кисилевского.

В частности, в "Укрметаллургпроме" отметили, что это стратегическое и дефицитное для украинских металлургов сырье АО "Укрзалізниця" перестало реализовывать и поставлять на внутренний рынок Украины еще с сентября прошлого, 2023 года, и это крайне негативно отразилось на деятельности всей металлургической отрасли Украины.

"Основная мотивация остановки этого процесса – внесение изменений и дополнений в некоторые подзаконные акты. Однако нет никаких веских оснований, которые делали бы невозможным реализацию металлолома с предприятий АО "Укрзалізниця", при условии соблюдения соответствующих процедур организационного характера", – подчеркивается в письме.

В "Укрметаллургпроме" отметили: реализация металлолома "Укрзалізницей" необходима самой компании, поскольку обеспечивает УЗ значительные финансовые поступления и нужна металлургической отрасли Украины, ведь предприятия могут недополучить значительный объем стратегического сырья, что приведет к срыву производственных программ и, как следствие, к значительным потерь бюджета Украины.

Напомним, в течение 2023 года "Укрзалізниця" провела более 100 электронных аукционов по продаже металлолома. Только от реализации лома черных и цветных металлов компания получила более 535 млн грн дополнительных доходов. Таким образом, на сегодня компания недополучила почти 300 миллионов гривен. Но С сентября "Укрзалізниця" перестала выставлять на продажу свой металлолом на аукционы "Прозорро". Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы "Прозорро" – потому что эта схема, по всем признакам, содержала коррупционные риски.