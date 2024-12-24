UKRNAFTA в Армия+ предоставила военным скидки на горючее и товары

UKRNAFTA стала участником национальной программы лояльности "Плюсы" в приложении Армия+ Министерства обороны Украины. В рамках программы военные могут получать специальные скидки на горючее и товары сети АЗК.

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Благодаря верификации через идентификатор Армия ID, военные могут получать скидки от UKRNAFTA:

• Горючее: 3,00 грн/л для бензина и дизтоплива, 0,50 грн/л для газа (от цены на потолок АЗК). Максимальный объем горючего со скидкой – до 200 литров в месяц.

• 30% в меню АЗК: хотдоги, бургеры и т.д. (за исключением алкоголя, табачных изделий и акционной продукции). Максимальная сумма покупки товаров со скидкой – до 2000 грн в месяц.

Пока сервисом "Плюсы" в Армия+ смогут воспользоваться военнослужащие ВСУ, НГУ и ДССТУ. Далее доступ к приложению будет расширяться на все силы обороны Украины.

Загрузить или обновить приложение можно только в Play Market и App Store. Не доверяйте сторонним сайтам и непроверенным ссылкам в мессенджерах и соцсетях.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное горючее Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.