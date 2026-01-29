'Укрнафта' уплатила почти 100 млрд грн в пользу государства за три года государственного управления

По оперативным данным, в течение трех лет государственного управления "Укрнафта" уплатила 96,7 млрд грн налогов, сборов, таможенных платежей и дивидендов в государственный бюджет.

"Результаты "Укрнафты" являются примером эффективного и ответственного государственного управления, что крайне важно для страны в условиях полномасштабной войны. Речь идет не только о финансовых показателях, а о доверии к государству как владельцу, стабильные поступления в бюджет и реальный вклад в устойчивость и энергетическую безопасность страны", – подчеркнул глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий.

В 2025 году вклад "Укрнафты" составил:

28,6 млрд грн налогов и сборов и таможенных платежей;

5 млрд грн дивидендов.

Окончательные показатели будут подтверждены после закрытия финансового года и прохождения независимого аудита.

"Компания придерживается четкой фискальной дисциплины. Мы понимаем, что налоговые поступления напрямую поддерживают Силы обороны, местные общины и общую устойчивость украинской экономики", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Всего за три года государственного управления компания, по оперативным данным, направила в бюджет 81,4 млрд грн налогов, сборов и таможенных платежей, а также 15,3 млрд грн дивидендов.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.