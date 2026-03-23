'Укрнафта' развивает инженерные разработки для повышения эффективности капремонтов скважин

"Укрнафта" развивает собственные инженерные разработки, чтобы повышать эффективность капитальных ремонтов скважин и уменьшать зависимость от внешних сервисов. Это позволяет лучше контролировать расходы и сроки выполнения работ.

Один из примеров – гидровакуумная желонка (ГВЖ), разработанная филиалом "КРС-Сервис" совместно с УНПС.

Инструмент применяется для очистки ствола и забоя скважин в сложных условиях низких пластовых давлений, когда стандартные методы очистки неэффективны.

Принцип работы заключается в создании вакуумного эффекта после спуска инструмента в скважину. Это позволяет удалять шлам, песок, металлические обломки и другие механические примеси без длительных циклов промывки и привлечения специализированных подрядчиков.

До внедрения собственного решения такие операции требовали больше времени и дополнительных затрат. Сейчас очистка проводится быстрее, с меньшей технологической нагрузкой на пласт и с лучшей подготовкой скважин к дальнейшим работам. Инструмент уже применен во время капитального ремонта двенадцати скважин и двух скважин после бурения, с целью очистки забоя от пропанта после проведения ГРП, что позволило сократить продолжительность работ и оптимизировать затраты.

Важно то, что компания может самостоятельно изготавливать гидровакуумные желонки. Это означает большую технологическую автономность и возможность масштабировать решение без зависимости от внешних поставщиков.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.