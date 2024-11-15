'Укрнафта' продолжает трансформацию: компания внедрит ESG практики в свою деятельность

"Укрнафта" инициировала разработку и комплексное внедрение экологических, социальных и управленческих (ESG) принципов в бизнес-процессы компании. Инициатива будет реализована при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) через Проект энергетической безопасности (ТЭБ).

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"Планируется провести расчет выбросов парниковых газов, определить пути снижения влияния деятельности компании на окружающую среду и начать подготовку системной отчетности по устойчивому развитию в соответствии с международными стандартами", – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

По его словам, следующим шагом станет разработка стратегии "зеленого" перехода и внедрение проектов по декарбонизации.

Курс на декарбонизацию является необходимостью для "Укрнафты" и ответом на современные требования рынка и общества в соответствии с евроинтеграционным курсом Украины.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.