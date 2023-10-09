'Укрнафта' пригласила партнеров к совместной разработке месторождений

ПАО "Укрнафта" предлагает 21 месторождение в совместную разработку и приглашает инвестиционные и добывающие компании к сотрудничеству.

Речь идет о 10 месторождениях на западе и 11 на востоке Украины. Компания планирует полностью раскрыть потенциал своих существующих месторождений с достаточным запасом, но низкими темпами добычи, поэтому ожидает от партнеров готовности инвестировать средства и технологии в разведку и добычу.

"Если говорить о запасах категории 2P - то есть доказанных и вероятных запасах - это более 12 миллионов тонн нефти и более 31 миллиарда кубометров газа", - отмечает директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

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Уже подготовлены варианты договоров по лучшим мировым образцам. Предпочтение отдается соглашениям о разделе продукции (Product Sharing Agreement). Вкладом Укрнафты будет собственное существующее месторождение и право пользования имеющейся добывающей инфраструктурой, а вкладом партнера - разработанный план развития месторождения для интенсификации добычи и финансирования соответствующих работ.

Алгоритм подачи заявок и отбора потенциальных инвесторов следующий:

• кандидаты заявляют о заинтересованности;

• проходят комплаенс-процедуры;

• получают доступ к Virtual Data Room с подробной информацией о месторождениях;

• проводит переговоры и выбирает победителей отдельно для каждого месторождения;

• стороны согласовывают окончательный текст договора о разделе продукции;

• соглашение согласовывает Кабинет Министров Украины;

• начинается реализация плана развития;

• прибыль распределяется согласно согласованным условиям.

Подать заявку можно до 10 января 2024 года, воспользовавшись следующими каналами связи:

[email protected]

+38 044 506 10 69

[email protected] (Алексей Зиньков, директор департамента стратегии и инвестиций).

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

В ноябре 2022 года директором ПАО "Укрнафта" назначен Сергей Корецкий.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

За 6 месяцев 2023 года компания уплатила 12,3 млрд гривен налогов в бюджеты всех уровней.

Сеть АЗС "Укрнафта" составляет 537 станций почти во всех регионах Украины. Из них действуют 456 единиц. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".