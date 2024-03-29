'Укрнафта' получила дополнительный дебит в 138 тонн нефти в сутки после интенсификации на месторождении

"Укрнафта" получила дополнительный дебит в 138 тонн нефти в сутки после проведения мероприятий по интенсификации добычи на одном из западных месторождений.

Это +24% от добычи всего Нефтегазодобывающего управления "Бориславнефтегаз" В частности, было обработано 7 скважин – проведено 6 кислотных гидроразрывов и одну кислотную обработку. 5 из 7 операций выполнены за 13 дней.

Самая успешная скважина имеет прирост 47 тонн нефти в сутки и сейчас ее суточный дебит составляет 61 тонну нефти в сутки. Все это – результат крутой работы специалистов Управления по повышению нефтеотдачи Департамента разработки месторождений, Департамента добычи и технологий, Научно-исследовательского и проектного института и Управления нефтепромышленного сервиса. Нефтяники разработали план работ и претворили его в жизнь.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".