Укрнафта отчиталась о реализации 140 млн литров горючего через карты и талоны

За первый квартал 2024 года "Укрнафта" реализовала 52,6 млн. литров горючего в карточках и талонах NAFTAКарта. В частности, 18,7 млн литров – в марте.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего с начала 2023 года, когда компания запустила собственную B2B программу, продано 140,4 млн. л горючего.

Число клиентов – государственных и частных предприятий, превышает 3 тысячи.

Региональные офисы по продаже открыты в Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Луцке, Хмельницком, Виннице, Каменце-Подольском, Харькове, Запорожье, Полтаве, Львове, Черкассах, Мукачево.

Талоны "Укрнафты" принимают на 866 АЗК, карты – на 1003 АЗК по всей стране, в том числе в таких сетях, как SOCAR, Ovis, VST и других.