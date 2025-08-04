'Укрнафта' окончательно завершила сделку о приобретении сети Shell

АО "Укрнафта", как часть Группы Нафтогаз, и компания Shell Overseas Investments BV окончательно завершили сделку о приобретении украинской государственной компанией доли в размере 51% в ООО "Альянс Холдинг", владеющей сетью АЗК под брендом Shell в Украине: 118 АЗК, а также другое имущество.

Остальные 49% предприятия принадлежат Фонду государственного имущества Украины, то есть, государство сейчас является конечным владельцем 100% ООО "Альянс Холдинг" и будет получать прибыль через распределение дивидендов.

"В целом, вместе с заправками Shell, под брендом UKRNAFTA в течение года заработают 663 автозаправочных комплекса, - отметил исполняющий обязанности директора АО "Укрнафта" Юрий Ткачук. - Спасибо Наблюдательному совету "Укрнафты" за стратегическое видение развития компании и конструктивные смелые решения, а также акционерам - НАК "Нафтогаз Украины" и Министерству обороны Украины - за поддержку важных инициатив. Также благодарю Кабинет министров Украины за содействие курсу, выбранному государственным предприятием, и Национальный банк Украины за возможность реализовать эту транзакцию. И отдельная благодарность - Фонду государственного имущества Украины, который управляет вторым пакетом акций компании, за надежное партнерство в проекте".

Это расширение закрепляет определенный стратегией компании курс на стабильный рост и укрепление позиций на рынке, а также позволяет сохранить рабочие места и увеличить вклад в развитие экономики страны.

Ребрендинг заправок уже продолжается, часть новых автозаправочных комплексов уже работают под обновленным брендом.

СПРАВКА

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок (461 собственная и 84 в управлении) на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 2,5 млрд грн.