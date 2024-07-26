"Укрнафта" объявила о продлении срока приема заявок по совместной разработке месторождений
11 марта 2024 г., согласно предварительно объявленному графику, завершился процесс приема заявок от потенциальных партнеров для совместной разработки 21 месторождения.
Сейчас проходит процесс финализации условий сотрудничества с компаниями, которые подали лучшие предложения, подготовки к подаче совместных заявок на Межведомственную комиссию по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции и последующего утверждения окончательных условий Соглашений о разделе продукции Кабинетом Министров Украины.
Однако, учитывая интерес инвесторов, которые не смогли принять участие в первом отборе, и наличия месторождений, имеющих потенциал для совместной разработки, Общество приняло решение продлить срок подачи заявок для части месторождений на 3 месяца до 10 сентября 2024 года.
Более подробно алгоритм подачи заявок и отбора потенциальных инвесторов смотрите по ссылке.
Справка:
ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.
Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.
По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.
С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".