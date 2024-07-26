'Укрнафта' объявила о продлении срока приема заявок по совместной разработке месторождений

11 марта 2024 г., согласно предварительно объявленному графику, завершился процесс приема заявок от потенциальных партнеров для совместной разработки 21 месторождения.

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Сейчас проходит процесс финализации условий сотрудничества с компаниями, которые подали лучшие предложения, подготовки к подаче совместных заявок на Межведомственную комиссию по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции и последующего утверждения окончательных условий Соглашений о разделе продукции Кабинетом Министров Украины.

Однако, учитывая интерес инвесторов, которые не смогли принять участие в первом отборе, и наличия месторождений, имеющих потенциал для совместной разработки, Общество приняло решение продлить срок подачи заявок для части месторождений на 3 месяца до 10 сентября 2024 года.

Более подробно алгоритм подачи заявок и отбора потенциальных инвесторов смотрите по ссылке.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".