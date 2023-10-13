"Укрэнерго" увеличило до 30 млрд грн долг перед государственным "ГарПоком"
Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников составляет 29,9 млрд грн, что на 0,3 млрд грн больше, чем было в сентябре.
Об этом говорится в справке госпредприятия по состоянию на 10 октября.
В то же время сообщается, что Гарпок заплатил предприятиям ВИЭ в сентябре только 47% средств за производимую электроэнергию, а с начала года уровень расчетов составляет 52,6%.
Как сообщалось, "Укрэнерго" сотрудничает с ЕБРР, чтобы привлечь 150-200 млн долларов и часть из этих средств направить на погашение долгов перед госпредприятием "Гарантированный покупатель".
При этом "Укрэнерго" призывает НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии компанией, чтобы она не накапливала новые долги и обслуживала привлеченные кредиты. Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 года понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.