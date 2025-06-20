'Укрэнерго' до конца года планирует погасить долги за зеленую энергию за 2021-22 годы

Компания "Укрэнерго" планирует до конца текущего года погасить имеющуюся задолженность 2021 и 2022 годов перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги по увеличению производства зеленой электроэнергии.

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Об этом во время отраслевой дискуссии заявил Александр Симоненко, начальник Департамента выполнения специальных обязанностей и поддержки системы управления рынком "Укрэнерго".

Он отметил, что есть хорошая тенденция выплаты долгов компанией и при этом новые долги не накапливаются.

"Средства уплачиваются вовремя, в полном объеме, плюс идет тенденция к сокращению задолженности прошлых периодов", – сказал Симоненко.

По его словам, компания намерена выплатить долги, в т.ч. за счет экономии по предоставлению услуг по диспетчеризации.

"И, я думаю, до конца года еще будет уплата задолженности за 2021-2022 год", – подчеркнул Симоненко.

Как сообщалось, в июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.

По состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед Гарпоком за услугу по увеличению зеленой электроэнергии достигла 16,3 млрд грн. Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, составляет 88,3%. В то же время расчет за 2022 год составляет лишь 63,9%.