Украинцы за июнь получат пересчитанные платежки за электроэнергию: сколько придется платить в месяц

Украинцы за июнь получат новые платежки за электроэнергию (тариф повысят с 2,63 до 4,32 грн за кВт*ч). Стоимость тока пересчитали, в результате в среднем каждая семья заплатит на 285,6 грн больше.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Большинство украинцев используют до 170 кВт*ч электроэнергии в месяц. Такой семье вместо 448,8 придется платить 734,4 грн.

Итак:

если вы используете 170 кВт*ч, вместо 448,8 придется платить 734,4 грн;

вместо если вы используете 400 кВт*ч, вместо 1056 придется платить 1728 грн;

вместо если вы используете 2000 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление, тариф не изменится – 5280 грн;

и имеете электрическое отопление, тариф не изменится – если вы используете 2001 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление, вместо 5280 придется платить 8644,3 грн.

Тариф при этом повысят для всех, кроме тех, кто использует электрический котел. Если у вас электрическое отопление, в период с 1 октября по 30 апреля вы можете платить за ток по старому тарифу – 2,64 грн/кВт*ч, но только при условии, если используете до 2000 кВт*ч в месяц. Если тратить больше, за каждый киловатт-час придется заплатить полную стоимость.

Как пересчитают субсидии из-за подорожания тока

В Украине из-за роста тарифов на электроэнергию размер жилищной субсидии и льготы на жилищно-коммунальные услуги пересчитают. Перерасчет Пенсионный фонд проведет автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно.

"Также напоминаем, что субсидия предоставляется, если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Размеры обязательного платежа остаются неизменными. То есть фактически вы будете оплачивать столько же, сколько платили до увеличения тарифов. Разницу компенсирует государство", – отмечают в Минсоце.

Сейчас в стране около 1,8 млн домохозяйств получают жилищные субсидии, среднегодовой размер субсидии до повышения тарифов составил 1490 грн. Еще 1,3 млн домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги. Среднегодовой размер льготы на ЖКУ составил 1300 грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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