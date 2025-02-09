Украинцы поддерживают достройку Хмельницкой АЭС для усиления энергосистемы, – экономист

80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС, потому что это необходимо для введения новых энергетических мощностей в Украине.

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Об этом заявил экономист Алексей Кущ.

Он рассказал, что атомные электростанции являются основой украинской энергетики, потому что они дают стимул для развития образования и фундаментальной науки. "Но ключевой проблемой здесь является оккупация россиянами Запорожской АЭС, самой большой в Европе. Решить эту проблему можно путем ввода новых атомных мощностей. И проект достройки двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС является в этом контексте оптимальным", - написал Кущ.

Экономист добавил, что для этого Парламент должен принять закон о покупке двух атомных реакторов в Болгарии.

"Согласно опросу, 80% украинцев поддерживают развитие ядерной энергетики в Украине, в том числе путем достройки двух блоков на ХАЭС. Больше проект поддерживает молодежь, а также южане и востока страны, ведь у Украины есть все возможности для этого", - подчеркнул Кущ.

Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", 80% украинцев поддерживают окончание строительства Хмельницкой АЭС.

Ранее Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов содействовать достройке Хмельницкой АЭС.