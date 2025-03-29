Украинцы массово жалуются на завышенные цены на лекарства: выявлены десятки нарушений

С 1 марта в Госпродпотребслужбу поступило 1156 обращений украинцев из-за завышенной стоимости лекарств. Больше всего жалоб поступило от жителей Киева, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Харьковской областей.

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Об этом сообщает Госпотребслужба. Провели 44 проверки. По их результатам применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 213,4 тыс. гривен. А должностные лица предприятий должны заплатить штрафы на общую сумму 27 тысяч. гривен.

По словам Председателя Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука: "Поручение Президента Украины Владимира Зеленского должно быть выполнено. Цены на лекарства должны быть доступны для наших граждан"

Кроме того, специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы осуществляют ежедневные наблюдения за ценами на лекарства. В настоящее время проведено 18,6 тыс. таких наблюдений за ценовыми колебаниями. Госпродпотребслужба, Министерство здравоохранения Украины и Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками продолжают работу по повышению прозрачности ценообразования и предотвращению манипуляций со стоимостью лекарственных средств на украинском рынке.

Напомним, что с 1 марта возобновлены проверки по ценам на лекарственные средства в аптечных заведениях и осуществляет контроль Госпродпотребслужба.

На сайте Минздрава опубликовали список этих препаратов и их стоимость с 1 марта. Действительно, если сравнивать с январем-февралем цены снизились. Но на самом деле еще летом 2024-го лекарство стоило гораздо меньше, чем в марте 2025-го. При том в январе, в преддверии снижения цен, синхронно все лекарственные средства из перечня самых популярных значительно подорожали.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта по решению СНБО снизили цены на 30% на самые популярные лекарства (среди них не только важные медикаменты, но и перекись водорода и восемь видов аскорбинки с разными вкусами). При этом накануне такого снижения цены на лекарства резко взлетели. В январе цена достигла пика, а уже в марте действительно произошло снижение стоимости до того уровня, который был в прошлом году. Таким образом, вместо реального снижения цены сначала стоимость лекарства резко повысили, а затем вернули к тому же уровню, который был раньше.

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