Украинцы должны получить четкий механизм возмещения за уничтоженные или поврежденные из-за войны авто, – Крейденко

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №11147, который предлагает ввести компенсацию физическим и юридическим лицам и их наследникам или правопреемникам за поврежденный или уничтоженный во время войны автотранспорт.

Об этом сообщил автор законопроекта, народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

"Для реализации этого проекта в территориальных громадах будут созданы специальные комиссии, которые будут рассматривать заявления от истцов, консультировать их по перечню документов, необходимых для подачи заявления, оценивать размер компенсации и принимать решения. Важно, что проект закона четко прописывает механизм подачи заявления", – отметил Крейденко.

По его словам, предполагается несколько вариантов подачи документов.

Заявление можно будет подать как в бумажной форме – через Центр предоставления административных услуг, орган социальной защиты населения или нотариуса, так и в электронном виде – средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг. Деньги за поврежденный или уничтоженный автомобиль перечислят на текущий счет получателя компенсации", – отметил депутат.

Он добавил, что размер компенсации будет определяться в каждом случае в отдельности, исходя из итога экспертной оценки.

"Некоторые заявления на компенсацию будут рассматриваться в первую очередь. Так, приоритетное право на получение выплат будут иметь участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны; мобилизованные военнослужащие; многодетные семьи; лица с инвалидностью I и II групп. Заявление о компенсации можно будет подавать в Комиссию во время действия военного положения и в течение трех лет со дня его прекращения", – проинформировал политик.