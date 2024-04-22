Украинцы активно скупают дома за границей: в какой стране приобрели уже более сотни

Украинцы вошли в топ-3 иностранцев, купивших жилье в Турции. В марте они приобрели 129 домов, что составляет 9% от общего количества заключенных сделок по недвижимости.

Об этом сообщает Госагенство статистики Турции (TUİK). "В марте граждане РФ купили у Турции 411 домов. За гражданами России идут граждане Ирана со 182 домами, Украины – со 129 домами и граждане Ирака с 82 домами соответственно", – говорится в отчете.

В статистике по приобретению жилья иностранцами выделили регионы, где этот процесс наиболее активен. Больше всего, отмечается, иностранцы покупают жилье в Стамбуле – 652 объекта. А кроме того, в:

Анталии – 618;

Мерсини – 151.

В то же время, подчеркивается, с января по март этого года произошло заметное уменьшение объемов продаж жилья иностранцам. В общей сложности было продано 5685 единиц жилья, что на 48% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Особенно ощутимый спад был заметен в марте этого года, когда было продано только 1778 единиц жилья, что на 47,9% меньше, чем в марте 2023 года. В целом же по всей Турции было продано 105,4 тысяч единиц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, больше всего украинских беженцев находятся в Германии, Франции, Италии, Польше и Чехии. Размеры социальных выплат от этих стран Европы колеблются от 150 до 600 евро на человека.

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