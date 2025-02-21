Украинцам разрешат ходить в ЦНАПы и больницы ради интернета: Кабмин ввел новые правила

В Украине появились новые требования к интернет-провайдерам, которые обслуживают государственные учреждения, в частности больницы, ЦНАПы и т.д. Предполагается, что это позволит предоставлять госуслуги украинцам даже во время отключений света. Кроме того, посетителям обещают возможность пользоваться "государственным" интернетом, когда он пропадает дома.

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Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров Украины 21 февраля, сообщили в Министерстве цифровой трансформации. "Интернет во время блекаутов будет работать в каждом госучреждении", – заверили в ведомстве.

Там уточнили, что интернет должен быть доступен не только для работников учреждения, но и для посетителей. "Каждый ЦНАП, больница и любое коммунальное учреждение должны обеспечивать работников и посетителей бесперебойным доступом в интернет во время блекаутов", – подчеркнули в Минцифры.

Это подтвердили в пресс-службе Кабмина. "В каждом заведении будут развертываться открытые Wi-Fi зоны в местах ожидания и обслуживания граждан. Так украинцы будут пользоваться стабильным интернетом, если он исчез дома", – пообещали в правительстве.

Отмечается, что правительство установило четкие технические требования, которые будут учитываться в тендерных закупках интернет-услуг у провайдеров. Договоры по новым правилам будут заключаться после истечения текущих контрактов.

Скорость интернета будет зависеть от количества работников и посетителей организации. Разброс составит от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с:

до 20 пользователей – не менее 100 Мбит/с;

20-100 пользователей — 500 Мбит/с;

более 100 пользователей – 1 Гбит/с.

Кроме того, учреждения со 100+ людьми будут подписывать контракт с двумя провайдерами. Это должно обеспечить резервный доступ к сети даже в "экстренных случаях".

"Интернет для всех": в Украине готовят новые правила

В Украине планируют установить жесткие стандарты качества и для мобильного интернета – соответствующий законопроект № 12094 был принят в первом чтении. В частности, покрытие должно охватывать не только города, но и села, а также дороги между населенными пунктами. Кроме того, будет нормироваться минимальная скорость соединения.

"Мобильный интернет должен быть быстрым и в больших городах, и в деревнях, и на дорогах между городами... Будет определяться минимальная скорость, чтобы вы могли загрузить видео в мессенджере, когда находитесь в пути, или выйти на колл с коллегами. Операторы будут обязаны соблюдать эти стандарты", – объяснял глава Минцифры Михаил Федоров.

Кроме того, будут внесены изменения в положения о национальном роуминге. Он будет работать и по завершении военного положения в кризисных ситуациях. Напомним, нацроуминг позволяет украинцам бесплатно переключаться между отечественными операторами в случае отсутствия связи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в Украине может стать доступна новая технология передачи информации через интернет Direct to Cell. Эта технология использует спутниковую связь от SpaceX. Это должно значительно повысить устойчивость национальной инфраструктуры связи.

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