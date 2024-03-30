Украинцам перечислят минималку: сколько будут платить с 1 апреля

В Украине с 1 апреля увеличивается минимальная зарплата. Ее размер вместо 7100 грн составит 8000 грн, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальной странице правительства в Telegram, также будет повышена часть пенсий. "Также с апреля будем увеличивать выплаты для работающих пенсионеров. В марте более 10 млн украинских пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты", – говорится в заявлении.

Максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной зарплаты, поэтому в 2024 году она составляет:

январь – март: 106500 грн;

апрель – декабрь: 120 000 грн.

Поэтому максимальная сумма уплачиваемой ФЛП ЕСВ будет составлять с 1 апреля 26 400 грн (8000 х 15 х 22%). С минимальной зарплаты также нужно заплатить:

НДФЛ – 8000 х 18% = 1440 грн

ВЗ – 8000 х 1,5% = 120 грн

ЕСВ – 8000 х 22% = 1760 грн

Содержание: 1560 грн (НДФЛ + ВЗ)

Повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Речь идет о пенсиях, которые получают украинцы в возрасте от 65 лет, выполнившие нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки. Сейчас это 2840 грн., а с 1 апреля – 3200 грн. Также изменятся размеры некоторых платежей и лимитов.

Изменятся некоторые налоги. Физлица-предприниматели (ФЛП) платят за себя ЕСВ по минимальной зарплате. До апреля это 1562 грн., а после апреля – 1760 грн.

Против повышения минималки традиционно выступает часть малого бизнеса. Но даже такие предприниматели никогда не выступали против индексации в рамках инфляции. Демографиня Людмила Черенько отмечает: минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

Как сообщал OBOZ.UА, в Польше из-за дефицита рабочих рук бизнес ищет сотрудников среди украинских беженцев. Больше всего вакансий предлагают в сфере услуг, здравоохранения, пищевой промышленности. Также активно ищут представителей рабочих профессий, в том числе строителей.

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