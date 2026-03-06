Украинцам будут отключать свет в субботу: что известно о графиках и где самая сложная ситуация

В субботу, 7 марта, в части регионов Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Они будут действовать не круглые сутки – свет начнут отключать только после 8 утра. При этой одной из наиболее сложных остается ситуация в Одессе – там сохраняются длительные отключения и возможны аварии.

Об общем плане отключений сообщили в "Укрэнерго" вечером 6 марта. Графики, как и все последние дни, применят только в "дефицитных" регионах, включая Одессу, Киев и Киевскую область. В тех же регионах для бизнеса и промышленности применят графики ограничения мощности.

Почему в Одессе так мало света

Как напоминают в ДТЭК, ограничения могут более жесткими. В регионе – масштабные повреждения энергетической инфраструктуры после серии российских атак.

"Если в 2022-2024 годах Россия била преимущественно по крупным высоковольтным подстанциям, то в 2025-м изменила тактику. Под удары попали распределительные подстанции 110 кВ. Именно они доставляют электроэнергию непосредственно в города. С середины декабря разрушено 34 крупные подстанции, почти половину от их общего количества... Больше всего повреждений – в Одессе и пригороде", – объяснили энергетики.

Из-за этого сеть может передать значительно меньше электроэнергии, чем необходимо. Энергетики использовали максимум возможностей для перераспределения нагрузки. При этом некоторые подстанции работают только с частью оборудования, а новые трансформаторы и выключатели изготавливаются месяцами или даже более года.

Отключения света в Сумской области: каких графиков ожидать

Почасовые отключения света на Сумщине 7 марта стартують с 8 утра. График будет относительно "легким" – максимальное количество отключений в сутки составит 6 часов (на пике было до 18 часов).

Где смотреть графики отключений электроэнергии в каждой области

Потребителям важно помнить, что графики могут сильно отличаться в зависимости от области. Также расписание может меняться в течение дня, поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Украина прошла самую сложную зиму

За период с октября 2025 года РФ нанесла повреждения более чем 9 ГВт генерационных мощностей в Украине. По состоянию на начало марта частично восстановить удалось 3,5 ГВт, сообщил в начале марта министр энергетики Денис Шмыгаль, назвав минувшую зиму самой трудной за всю историю независимости страны.

"С октября 2025 года Россия повредила более 9 ГВт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Сейчас после атак удалось частично восстановить 3,5 ГВт. Введено около 900 МВт распределенной генерации, в том числе 400 МВт новых газовых и когенерационных установок", – заявил Шмыгаль.

Также он отметил, что Украине удалось нарастить пропускную способность импорта электроэнергии из ЕС. Если ранее максимально можно было получать из-за границы1,7 ГВт, то теперь это 2,45 ГВт.

В Фонд поддержки энергетики привлекли 691,45 млн евро. А энергетический портфель насчитывает уже 55 инвестиционных проектов на сумму около 1 трлн грн. Также получено 114 грузов с оборудованием весом 1713,2 тонн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы начали менее активно оплачивать счета за коммунальные услуги. Общая сумма долгов превысила 113 млрд грн, а больше всего задолжали за отопление, газ и электроэнергию.

