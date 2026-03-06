Украинцам будут отключать свет в субботу: что известно о графиках и где самая сложная ситуация
В субботу, 7 марта, в части регионов Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Они будут действовать не круглые сутки – свет начнут отключать только после 8 утра. При этой одной из наиболее сложных остается ситуация в Одессе – там сохраняются длительные отключения и возможны аварии.
Об общем плане отключений сообщили в "Укрэнерго" вечером 6 марта. Графики, как и все последние дни, применят только в "дефицитных" регионах, включая Одессу, Киев и Киевскую область. В тех же регионах для бизнеса и промышленности применят графики ограничения мощности.
Почему в Одессе так мало света
Как напоминают в ДТЭК, ограничения могут более жесткими. В регионе – масштабные повреждения энергетической инфраструктуры после серии российских атак.
"Если в 2022-2024 годах Россия била преимущественно по крупным высоковольтным подстанциям, то в 2025-м изменила тактику. Под удары попали распределительные подстанции 110 кВ. Именно они доставляют электроэнергию непосредственно в города. С середины декабря разрушено 34 крупные подстанции, почти половину от их общего количества... Больше всего повреждений – в Одессе и пригороде", – объяснили энергетики.
Из-за этого сеть может передать значительно меньше электроэнергии, чем необходимо. Энергетики использовали максимум возможностей для перераспределения нагрузки. При этом некоторые подстанции работают только с частью оборудования, а новые трансформаторы и выключатели изготавливаются месяцами или даже более года.
Отключения света в Сумской области: каких графиков ожидать
Почасовые отключения света на Сумщине 7 марта стартують с 8 утра. График будет относительно "легким" – максимальное количество отключений в сутки составит 6 часов (на пике было до 18 часов).
Где смотреть графики отключений электроэнергии в каждой области
Потребителям важно помнить, что графики могут сильно отличаться в зависимости от области. Также расписание может меняться в течение дня, поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах своих облэнерго:
Украина прошла самую сложную зиму
За период с октября 2025 года РФ нанесла повреждения более чем 9 ГВт генерационных мощностей в Украине. По состоянию на начало марта частично восстановить удалось 3,5 ГВт, сообщил в начале марта министр энергетики Денис Шмыгаль, назвав минувшую зиму самой трудной за всю историю независимости страны.
"С октября 2025 года Россия повредила более 9 ГВт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Сейчас после атак удалось частично восстановить 3,5 ГВт. Введено около 900 МВт распределенной генерации, в том числе 400 МВт новых газовых и когенерационных установок", – заявил Шмыгаль.
Также он отметил, что Украине удалось нарастить пропускную способность импорта электроэнергии из ЕС. Если ранее максимально можно было получать из-за границы1,7 ГВт, то теперь это 2,45 ГВт.
В Фонд поддержки энергетики привлекли 691,45 млн евро. А энергетический портфель насчитывает уже 55 инвестиционных проектов на сумму около 1 трлн грн. Также получено 114 грузов с оборудованием весом 1713,2 тонн.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы начали менее активно оплачивать счета за коммунальные услуги. Общая сумма долгов превысила 113 млрд грн, а больше всего задолжали за отопление, газ и электроэнергию.
