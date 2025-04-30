Украинский бизнес в условиях вызовов: Вячеслав Лысенко о посылках, налогах, информационных атаках и моральном лидерстве

Современный украинский бизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами. Война, экономическая нестабильность, налоговые нововведения, ограничения на торговлю и растущее административное давление – все это толкает предпринимателей на грань. За последние месяцы страна зафиксировала рекордное количество закрытых ФЛП, что свидетельствует о глубоком кризисе доверия к государственной политике.

Чтобы выяснить, как выжить украинским предпринимателям, OBOZ.UA пообщался с Вячеславом Лысенко – предпринимателем с более чем 40-летним опытом, акционером компании Meest China и совладельцем CEO Club Ukraine. Одна из инициатив, которая недавно вызвала широкий резонанс, – петиция о сохранении порога беспошлинного ввоза международных посылок. Если новые ограничения вступят в силу, это коснется не только почтовых компаний, а прежде всего обычных украинцев.

"40% наших клиентов – это матери, заказывающие одежду и вещи для детей. Еще 30% – военные, которые покупают снаряжение и запчасти к дронам. Эти люди не в состоянии купить это в Украине по нынешним ценам", – объясняет Лысенко.

По словам бизнесмена, ретейл хочет направить потребителя к себе, даже если у него нет финансовой возможности покупать вдвое дороже. "Государство не готово к администрированию таких изменений, к менеджерству этих посылок, на это уйдет больше денег, чем поступит от налогов", – добавляет он.

По словам Вячеслава, последние налоговые инициативы правительства затрагивают не крупные корпорации, а самых уязвимых, мелких предпринимателей. И это вызывает возмущение бизнес-сообщества.

"Бораться с крупными торговыми сетями надо адресно, а не заставлять мелких предпринимателей платить за всех. Мы предлагали: хотите убрать схемы – штрафуйте большие сети, которые используют ФЛП. Простые люди, маленькие бизнесы здесь ни при чем", – отмечает Лысенко.

Он также отмечает, что в условиях войны бизнес не просто выживает, а берёт на себя ответственность за поддержку страны. "Если нет государства – нет и бизнеса. Мы это понимаем. И потому вкладываемся в ВСУ, помогаем, поддерживаем страну на всех уровнях", – говорит предприниматель.

При этом он отмечает, что вместо поддержки часто видит только контроль: "Если две недели к нам, к бизнесу, не обращаются с запросами правоохранители – это уже подозрительно. Бизнес постоянно держат под микроскопом".

"Люди – главный ресурс": как руководителю стоит заботиться о команде

Поддержка команды стала ключевой задачей выживания, отмечает предприниматель. В компаниях Лысенко работают психологи, есть массажист, организуются неформальные группы, просмотры позитивных фильмов, проводятся тренинги. "После трех лет войны не деньги мотивируют людей – а внимание и общность цели. Это новая этика лидерства", – отмечает он.

По словам предпринимателя, занимаются не только штатными работниками, но и теми, кто на фронте, кто с первых дней покинул свои должности и пошел на защиту государства. Лысенко подчеркивает, что им продолжают выплачивать зарплату, снабжают машинами, экипировкой и адресно помогают семьям. "У нас есть программа: каждый, кто у нас идет на фронт, он или его близкий родственник, мы покупаем автомобиль, обеспечиваем порой РЭБами, не говоря уже о комплектации человека амуницией, чтобы защитить его жизнь", – отмечает Вячеслав.

Благотворительность Лысенко – дело поколений

По информации из открытых источников, OBOZ.UA также узнал, что фонд семьи Лысенко действует уже более 30 лет, и основала его мать Вячеслава. Несмотря на возраст и обстоятельства, она ежедневно развозит помощь по Черкасщине. "Мы поддерживаем детские дома, психбольницы, где сейчас много военных, переселенцев. Это не пиар – это наш стиль жизни", – делится предприниматель.

Фонд с первых дней войны активно помогает и военным, снабжая их всем нужным. "Мой фонд потратил личные средства – 190 миллионов на помощь ВСУ", – подчеркивает предприниматель. По словам Вячеслава, фонд наполняет не только он лично, но и команды его компаний. В начале полномасштабного вторжения средства направлялись на все возможные сборы, однако потом поняли, что помощь иногда идет не по назначению, поэтому решили заниматься этим собственноручно и все контролировать лично.

Как переживать информационные атаки

Информационные атаки стали привычным явлением для украинской бизнес-среды. Анонимные телеграм-каналы, подконтрольные неизвестным структурам, целенаправленно публикуют дезинформацию, что может нанести серьезный ущерб репутации. Одним из пострадавших стал и Вячеслав Лысенко.

"Такие сказки обо мне навыдумывали, у этих "журналистов" очень хорошая фантазия. Мне приписали лишних детей и жену. Они писали совсем о другом Лысенко – и даже этого не осознавали. Моя команда одному сайту даже написала, мол, отличное произведение, только у Вячеслава двое детей и жену зовут иначе. И смех и грех. Это все абсурд, и такие фейки уничтожают репутацию и мешают привлекать инвестиции. Международные партнеры видят эти тексты и отказываются от сотрудничества", – рассказывает он.

Бизнесмен отмечает, что неоднократно получал предложения "решить вопросы" деньгами, но принципиально отказывался. "Я принципиально не платил и не буду платить за снятие публикаций. Но вред от фейков – огромный. Государство должно ввести более серьезную ответственность за дезинформацию", – констатировал Лысенко.

В частности, он подавал иски в суд против интернет-ресурсов, которые безосновательно обвиняли его в участии в какой-либо подпольной деятельности. По его словам, некоторые сайты оперативно начали редактировать свои материалы, другие соглашались на мировое соглашение во избежание судебных разбирательств. Однако впоследствии становилось понятно, что за этими публикациями стояли заказчики, уже оплатившие эту дискредитационную кампанию. Поэтому, пусть без особого желания, приходилось продолжать судебную борьбу. Часть дел уже выиграна, другие еще продолжаются. Но с самого начала принято принципиальное решение: все средства, полученные по результатам этих судебных процессов, будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Лысенко также отмечает, что после информационной атаки его окружение разделилось. "Кто-то радовался, кто-то сомневался, а кто-то – поддерживал безусловно. Для меня важна именно эта третья категория – те, кто знает, кто я на самом деле".

Несмотря на вызовы, Лысенко убежден – сдаваться нельзя. "Упал – встань. Снова упал – снова встань. Это главное правило. Не жди идеальных условий – работай с тем, что есть", – заключает он.