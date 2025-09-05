Украинский бизнес никогда не платил за свет больше, чем в ЕС, – Омельченко

Цены на электроэнергию в Украине остаются ниже соседних стран ЕС, несмотря на повышение предельных тарифов в пиковые часы. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Начиная с 1 сентября 2025 года цены на электроэнергию в нашей торговой зоне (РДН базовая): Венгрия, Словакия, Румыния, Польша в Украине являются самыми низкими. Так, в Польше цена составляла 5 сентября – 111,7 евро/МВт-ч, Румынии – 109,9, Словакии – 105,8, Украине – 63,37", – подчеркнул эксперт.

Он развенчал распространенные заявления промышленников о резком подорожании электричества после изменения прайс-кепов.

"Стала очевидна манипуляция некоторых промышленников, что после поднятия предельных цен в пиковые часы в Украине говорили, что у нас вырастут цены на 40%", – отметил Омельченко.

По его словам, в конечных счетах для бизнеса Украина все равно остается конкурентной на фоне ЕС.

"Другие составляющие конечной цены для коммерческого сегмента (тариф ОСП, ОСР, поставки плюс налоги) в странах ЕС в среднем существенно выше. Поэтому даже в отдельные периоды высоких цен на РСВ конечная цена э/э никогда не превышала среднеевропейскую", – пояснил эксперт.

Омельченко также подчеркнул, что прайс-кэпы не должны подменять конкуренцию.

"К сожалению, в Украине еще не все участники рынка понимают, что согласно правилам ЕС установленные прайс-кэпы не должны регулировать цены на рынке, а призваны устанавливать ценовой потолок на случай чрезвычайных обстоятельств. В большинстве стран ЕС за последние 20 лет этот потолок никогда не достигался вообще", – отметил он.

По его мнению, главная задача Регулятора — создать прозрачные правила игры.

"Регулятор должен устанавливать прозрачные и одинаковые правила для всех участников рынка с целью развития конкуренции в интересах потребителей. А у нас с этим проблемы из-за непутевого ПСО и созданной системы неплатежей на балансирующем рынке", — отметил Омельченко.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что новые ограничения цен в вечерние часы не только упорядочили рынок электроэнергии, но и создали дополнительные стимулы для инвесторов в возобновляемую энергетику.