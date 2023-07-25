Украинские танки заправляют топливом, полученным из российской нефти – Handelsblatt

Немецкие аналитики заявили, что Украина якобы наращивает импорт дизельного топлива из Турции и Венгрии, которые продолжают закупать и перерабатывать значительные объемы российской нефти. Часть топлива поступает Силам обороны.

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Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы Украины. Как отмечается, обе страны перерабатывают большое количество нефти из страны-агрессора на своих НПЗ.

Аналитики утверждают, что нефтяная компания MOL из Венгрии за последние шесть месяцев якобы удвоила продажи в Украину.

У MOL, как отмечается, есть специальное разрешение Евросоюза на продолжение снабжения своих НПЗ российской нефтью, потому "компания имеет конкурентное преимущество перед другими европейскими нефтяными компаниями".

Также издание пишет, что Турция не скрывает, что "получает большие выгоды от импорта нефти из России".

"В Украине вряд ли есть дефицит топлива, даже если российские атаки на энергоснабжение не прошли бесследно. Например, прошлой зимой Запад предоставил стране многочисленные передвижные дизель-генераторы для надежного снабжения больниц и других общественных объектов", – говорится в статье.

Как утверждают авторы, в Украине есть достаточный запас дизельного топлива, поскольку многие предприятия сократили деятельность. По оценкам экспертов, потребление нефтепродуктов могло сократиться на 40-50%, несмотря на огромные потребности армии.

Это также подтверждает директор Киевской консультативной группы "А-95" Сергей Куюн. Он говорит, что энергоснабжение в настоящее время находится "в особенно хорошем положении". Причина этого в том, что с начала войны Украина получила большое количество новых маршрутов доставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что российская террористическая армия начала подготовку к очередным обстрелам объектов критической инфраструктуры в Украине. Сейчас враг активно занимается разведкой.