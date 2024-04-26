Украинские шахтеры продолжают добывать уголь в 40 км от линии фронта – The Irish Times

Журналисты ведущей ирландской газеты The Irish Times побывали в Покровске на предприятиях Группы "Метинвест". Они вернулись с репортажем, который еще раз демонстрирует ежедневный героизм шахтеров, которые, несмотря на боевые действия, продолжают работать для экономики Украины.

"Покровск – под прицелом российских войск, захвативших Авдеевку в феврале, и сейчас находящихся в 40 км от него. Но в давнем центре украинской горнодобывающей промышленности, который сейчас также служит военным опорным пунктом, нет никаких признаков паники", – пишет издание.

С лета 2014 года по февраль 2022 года линия фронта на Донбассе почти не двигалась, а уголь из Покровска продолжал поставляться на огромный коксохимический завод в Авдеевке. Оттуда миллионы тонн коксующегося угля ежегодно транспортировались в 130 км к югу до Мариуполя, где на берегу Азовского моря комбинат "Азовсталь" производил поставляемую во всем мире металлопродукцию.

"Но два года назад российские войска бомбили, а затем оккупировали Мариуполь, а этой зимой сделали то же с Авдеевкой. "Азовсталь" и АКХЗ теперь в руинах, и большинство шахт Донбасса оккупировано или разрушено. Но Покровск все еще круглосуточно добывает семь дней в неделю, и в прошлом году он произвел более пяти миллионов тонн угля", – указывает издание.

Теперь уголь из Покровска обеспечивает заводы в других регионах Украины, в частности комбинаты владеющей шахтами Группы "Метинвест" Рината Ахметова, а также обеспечивает украинских военных снаряжением – от бронежилетов до крепких укрытий.

"В угольной шахте на глубине до 1 км и в огромных инженерных цехах, обеспечивающих функционирование оборудования, работа тяжелая и потенциально опасная, а яркие знаки на стенах напоминают работникам, что потеря концентрации может оказаться смертельно опасной. Они не хотят говорить о войне, но от нее никуда не денешься: из довоенных 10 000 работников шахты около 1000 служат в армии. А Покровск является частой целью российских ракетных обстрелов", – пишут журналисты.

Когда в феврале захватили Авдеевку, генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил, что успехи России "вызывают беспокойство", и призвал партеров Украины к более решительным действиям.

"Мы озабочены тем, как развивается ситуация на местах. Но мы также очень озабочены недостаточной преданностью некоторых наших партнеров. Меседж достаточно четкий... Пожалуйста, не подведите нас, все просто", – заявил он.

Напомним, в прошлом месяце в Покровской угольной группе ввели в эксплуатацию 11-ю скамью по добыче коксующегося угля. По прогнозам компании "Метинвест", она позволит добыть около 1 млн тонн угля. На предприятии рады успеху – ведь новый ряд означает, что коллектив имеет работу и зарплату, а госбюджет получит все причитающиеся налоги. К тому же это предприятие является градообразующим и оказывает значительную поддержку местным общинам.