Украинские предприятия могут стать первыми жертвами газового дефицита, – Рябцев

Запасы природного газа в Украине остаются критично низкими, что может стать серьезным вызовом для промышленности. Особенно может пострадать химический сектор, использующий газ в качестве сырья.

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Об этом заявил Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея".

По его мнению, для преодоления дефицита "Нефтегаза" необходимо уже сейчас подписывать контракты на закупку дополнительных объемов. Однако если прогнозы Укргидрометцентра оправдаются и температура в феврале будет держаться в пределах от -3 до +2°C, возможно, дополнительный импорт не понадобится. По мнению Рябцева, это зависит от того, насколько правдивы данные "Нафтогаза" о реальных объемах газа в подземных хранилищах.

"Опять же, если Группа Нафтогаз предоставляет реальные данные по тем запасам газа, которые находятся на сегодня в подземных газовых хранилищах", - подчеркнул он.

По его словам, недостаток газа может больше ударить именно по промышленным предприятиям, тогда как для домохозяйств и бюджетных учреждений угрозы пока нет.

"В основном, пострадает химическая промышленность, то есть те компании, которые используют газ как сырье. Для домохозяйств, для субъектов бюджетной сферы опасности сейчас нет, то есть нельзя говорить, что нам не хватит газа для приготовления пищи, но промышленность действительно может быть как раз первой жертвой российских атак и недостаточно эффективной политики в этой сфере".

Недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно нуждается не менее 1 млрд куб. м к концу 2025 года. По словам бывшего главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, из-за низких запасов газа в подземных хранилищах "Нафтогаз" начал импортировать очень дорогой европейский газ.