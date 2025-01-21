Украинские предприниматели получат бесплатные консультации от лучших специалистов рынка
11 февраля в Киевской школе государственного управления им. Сергея Нижнего состоится очередная встреча для предпринимателей в формате бизнес-мастермайнда. Это публичные консультации, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Организаторы – коммуникационное агентство Оксаны Аккерман – обещают не только теоретические знания, но и практическую помощь предпринимателям в решении актуальных проблем.
На этот раз кейс для обсуждения был представлен владелицей архитектурного бюро AS Architecture&Design Building. Её компания нуждается в решении вопросов стратегического планирования, ребрендинга, подбора команды и оптимизации управления. Бизнес-цель – достичь прибыли в $50 000 в месяц.
Экспертную оценку и рекомендации для архитектурного бюро предоставят:
- Анна Попруга – директор по маркетингу KAN Development
- Евгений Зингерман – Chief Strategy Officer Netpeak Agencies Group
- Мария Матушенко – архитектор, сооснователь студии Znak Design.
Модератором мероприятия выступит основательница PR buro Ackermann и организатор встречи Оксана Аккерман. По ее словам, миссия проекта – помочь предпринимателям получить новые инструменты для развития и сделать их бизнесы более устойчивыми.
"Это, в первую очередь, социальный проект, который не имеет коммерческой составляющей. Трудные времена объединяют людей, а украинский бизнес сегодня особенно нуждается в непредвзятом взгляде со стороны. Наша цель – чтобы специалисты в области коммуникаций, маркетинга и управления не только проанализировали проблемы компаний, но и предоставили пошаговый план действий", – объясняет Оксана Аккерман.
Что получат участники встречи?
- Детальный анализ бизнеса
- Дорожную карту с рекомендациями для развития
- Советы по управленческим, маркетинговым и PR-инструментам.
Помимо разбора кейса, гостей мастермайнда ждет выступление медиатренера и ведущей телеканала "Мы – Украина" Алёны Цинтилы. Она расскажет о ключевых направлениях коммуникаций для бизнеса в 2025 году.
"Мы поддерживаем хорошие инициативы и все, что приносит пользу нашей стране, бизнесу и людям. Это про взаимопомощь и человечность. Чем больше успешных предпринимателей в Украине, тем лучше будет жизнь в нашей стране", – отметила СЕО Киевской школы государственного управления им. Сергея Нижнего Анна Мищенко.
📍 Дата и локация: 11 февраля в 18:00Участие в офлайн-мероприятии – по приглашению. Регистрация на онлайн-просмотр бесплатна и доступна всем желающим.
Дополнительно предприниматели могут подать заявку, чтобы их бизнес-кейс рассмотрели на будущих мастермайндах. Анкета для подачи доступна по ссылке.