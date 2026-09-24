Украинская металлургия оказалась под угрозой длительной остановки – медиа

Украинская металлургия переживает самый глубокий кризис за время полномасштабной войны. После серии российских ударов в августе-сентябре остановились или резко сократили работу ключевые металлургические предприятия, а выпуск стали в августе упал на 57,3% в годовом исчислении. Эта ситуация представляет угрозу для валютной выручки, городов и железной дороги.

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Наибольшие разрушения понесли "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог". Только по "Запорожстали" и "Каметстали" с августа было выпущено 22 баллистические ракеты, из них 17 — по запорожскому комбинату. В результате атак погибли 13 работников, ещё 55 получили ранения. "Запорожсталь" и "Каметсталь" в настоящее время полностью остановлены, специалисты оценивают масштабы повреждений и возможности восстановления.

В августе производство стали в Украине сократилось на 57,3%, до 277 тыс. тонн. Выпуск чугуна упал на 65,6%, проката – на 57,4%. Добыча железной руды в первом полугодии сократилась на 18,8%, а экспорт проката – вдвое. До полномасштабной войны доля ГМК в ВВП составляла около 10,3%, а в 2025 году снизилась до 5,5%.

Директор GMK Center Станислав Зинченко называет нынешнюю ситуацию "идеальным штормом": к российским атакам добавились блокада морской логистики, высокие затраты, проблемы с железнодорожными перевозками, ограничения ЕС и CBAM.

Кризис уже выходит за пределы самой металлургии, ведь отрасль является одним из крупнейших источников валютной выручки и обеспечивает работой около 270 тыс. человек. В 2025 году ГМК принесла Украине около $6,2 млрд валютных поступлений.

Кроме того, остановка комбинатов также создает риск роста зависимости от импорта металла. Ввоз длинного проката уже увеличился на 64%, а продажи украинской продукции на внутреннем рынке сократились на 7,6%.

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква предупреждает: Украина будет вынуждена в больших объемах закупать сталь в Турции, ЕС и Китае. "Мы теряем валютную выручку и вынуждены расходовать валютные резервы на покупку импортного металла, что существенно ухудшит торговый баланс", – отметил он.

Последствия ощутят на себе и смежные отрасли: сократятся грузоперевозки "Укрзализныци", потребление ресурсов и загрузка предприятий, связанных с металлургией. Отдельный риск – ситуация в промышленных городах: "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" остаются одними из главных работодателей и налогоплательщиков в Запорожье, Каменском и Кривом Роге.

В 2025 году "АрселорМиттал Кривой Рог" уплатил 8,5 млрд грн налогов, "Запорожсталь" – около 4 млрд грн, "Каметсталь" – почти 2 млрд грн. Длительный простой означает одновременное падение доходов работников и местных бюджетов.

Аналитики считают, что технически восстановление предприятий возможно, но его целесообразность будет зависеть от ситуации с безопасностью. Без защиты от повторных атак вкладывать десятки миллионов долларов в ремонт становится все более рискованно.

Среди ключевых путей выхода из кризиса Зинченко называет привлечение международного финансирования для восстановления и модернизации заводов, восстановление морской логистики, обеспечение "Укрзализныци" локомотивами, а также переговоры с ЕС об отмене квот и освобождении украинского металла от CBAM.

"Без этих мер даже относительное затишье на фронте не позволит промышленным гигантам отрасли вернуться к полноценной работе", – подытожил он.