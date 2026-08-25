Ограничение экспорта металлолома помогло устранить дефицит сырья для металлургов, – Каленков

Введенные правительством ограничения на экспорт металлолома дали положительный эффект и позволили улучшить обеспечение украинских металлургических предприятий сырьем. Следующим шагом должно стать системное регулирование экспорта металлолома, в частности в отношениях со странами ЕС.

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Об этом заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, комментируя ситуацию на рынке.

По его словам, в прошлом году украинские металлургические предприятия испытывали дефицит металлолома. Из-за нехватки сырья по конкурентоспособным ценам отдельные компании не могли произвести запланированные объемы продукции. Ситуацию также осложняла конкуренция с иностранными покупателями, в частности с предприятиями на территориях, имеющих доступ к дешёвым российским ресурсам.

Именно поэтому, по его словам, сначала была введена экспортная пошлина на металлолом, а впоследствии — дополнительные ограничения, чтобы не допустить вывоза сырья через транзитные схемы. И это ограничение показало свою эффективность: обеспечение компаний металлоломом выросло до нормального уровня.

В то же время Каленков обратил внимание, что действующее регулирование не в полной мере распространяется на торговлю с Европейским Союзом из-за действия режима свободной торговли. По его мнению, Украине следовало бы провести консультации с ЕС и применить ограничительные меры и в этом направлении, особенно в условиях войны. Речь идет прежде всего о необходимости введения пошлины в размере 180 евро за тонну лома в этом направлении — ведь сейчас, как известно, действует нулевая ставка на вывоз лома в ЕС, чем и пользовались недобросовестные экспортеры.

"Я думаю, что мы, по крайней мере, могли бы вести переговоры с Европейским Союзом и говорить о том, что это необходимо сделать", – отметил он.

Президент "Укрметаллургпрома" также подчеркнул, что Украине следует ориентироваться на политику самого ЕС, где металлолом все чаще рассматривается как стратегически важное сырье для декарбонизации промышленности. И подчеркнул: для государства переработка металлолома внутри страны экономически выгоднее, чем его экспорт в качестве сырья. Производство готового металлопроката обеспечивает больше налогов, валютной выручки и добавленной стоимости. Как известно, до введения запрета экспорт лома неуклонно рос. И хотя экспортная пошлина на лом составляет 180 евро за тонну, Украина на этом ничего не зарабатывала, потому что этот лом вывозили через Польшу с нулевой пошлиной, а уже потом везли в Турцию. Из-за таких "серых" экспортных схем наш бюджет потерял более 3 миллиардов гривен.